Бешенство наступает: в Челябинской области закрывают районы на карантин

Бешенство — это смертельно опасное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Заражение происходит через слюну при укусе больного животного. Без своевременной медицинской помощи болезнь почти всегда заканчивается летальным исходом. Жителям региона следует не контактировать с бездомными и дикими животными, срочно обращаться к врачам при укусах и своевременно вакцинировать домашних питомцев. В период карантина на указанных территориях усилят контроль за перемещением животных и проведут дополнительные профилактические мероприятия.