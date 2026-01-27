Бешенство наступает: в Челябинской области закрывают районы на карантин

Власти Челябинской области объявили карантин по бешенству сразу в нескольких городах региона. Ограничительные меры введены в Магнитогорске, Еманжелинске и поселке Дубровка Красноармейского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер и опубликовал официальный портал правовой информации.
Карантин установлен сроком на 60 дней. Под ограничения попали окрестности улицы Электросети в Магнитогорске, район улицы Шахтовой в Еманжелинске, а также территория поселка Дубровка.
Причины вспышек разные: в Дубровке источником заражения стала собака, в Еманжелинске вирус выявили у крупного рогатого скота, а в Магнитогорске опасную инфекцию обнаружили у домашней кошки.
Бешенство — это смертельно опасное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Заражение происходит через слюну при укусе больного животного. Без своевременной медицинской помощи болезнь почти всегда заканчивается летальным исходом. Жителям региона следует не контактировать с бездомными и дикими животными, срочно обращаться к врачам при укусах и своевременно вакцинировать домашних питомцев. В период карантина на указанных территориях усилят контроль за перемещением животных и проведут дополнительные профилактические мероприятия.