Информация о нарушениях организации питания в центре в Братске не подтвердилась

Двое учеников центра были на постельном режиме по рекомендации врача, поэтому им доставляли еду прямо в комнаты отдыха. Для таких ситуаций в учреждении есть специальный изолятор. Видео в соцсетях, где сотрудница столовой собирает обеды, показывает, как она формирует порции для воспитанников. Проверка подтвердила, что еда не выносилась для личных целей.