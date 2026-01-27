Ричмонд
Информация о нарушениях организации питания в центре в Братске не подтвердилась

Проверка подтвердила, что еда не выносилась для личных целей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Информация о нарушениях организации питания в учреждении Братска не подтвердилась. В декабре 2025 года в социальных сетях распространилась информация о том, что педагог-организатор выносит из столовой еду, которой питаются дети. После этого министерство образования Иркутской области организовало проверку.

— В результате внеплановой проверки подразделения центра, обвинения в адрес педагога не подтвердились, — прокомментировал министр образования региона Максим Парфенов.

Двое учеников центра были на постельном режиме по рекомендации врача, поэтому им доставляли еду прямо в комнаты отдыха. Для таких ситуаций в учреждении есть специальный изолятор. Видео в соцсетях, где сотрудница столовой собирает обеды, показывает, как она формирует порции для воспитанников. Проверка подтвердила, что еда не выносилась для личных целей.