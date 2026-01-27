В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» появились снежные переметы

В Госавтоинспекции призывали водителей, следующих в этом направлении, быть предельно внимательными: соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров. Автомобилистам по возможности рекомендуется воздержаться от поездок по этому участку до улучшения дорожных условий. Также полицейские напоминают о необходимости неукоснительно выполнять требования сотрудников ГАИ, работающих на месте.