Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» появились снежные переметы

Трассу М-4 «Дон» начали расчищать от снежных переметов.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ухудшилась дорожная обстановка из-за сложных погодных условий. Как сообщили в донской Госавтоинспекции, в Октябрьском районе, вблизи поселка Новоперсиановка, сильный порывистый ветер привел к образованию снежных переметов на проезжей части.

Сейчас движение транспортных средств на этом участке затруднено. Для ликвидации последствий непогоды и расчистки дороги на месте работают дорожные службы. В операции задействованы две грейдерные машины, один экскаватор и две комбинированные дорожные машины.

Для контроля обстановки и обеспечения безопасности дорожного движения к участку приближен экипаж ДПС Госавтоинспекции.

В Госавтоинспекции призывали водителей, следующих в этом направлении, быть предельно внимательными: соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров. Автомобилистам по возможности рекомендуется воздержаться от поездок по этому участку до улучшения дорожных условий. Также полицейские напоминают о необходимости неукоснительно выполнять требования сотрудников ГАИ, работающих на месте.

Напомним, что ранее из-за непогоды в Неклиновском районе на трассе «Таганрог — Беглица» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария, по предварительной информации, была вызвана несоблюдением безопасной скорости и неучетом погодных условий 22-летним водителем, который в результате получил травмы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.