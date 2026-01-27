В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» появились снежные переметы

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ухудшилась дорожная обстановка из-за сложных погодных условий. Как сообщили в донской Госавтоинспекции, в Октябрьском районе, вблизи поселка Новоперсиановка, сильный порывистый ветер привел к образованию снежных переметов на проезжей части.
Сейчас движение транспортных средств на этом участке затруднено. Для ликвидации последствий непогоды и расчистки дороги на месте работают дорожные службы. В операции задействованы две грейдерные машины, один экскаватор и две комбинированные дорожные машины.
Для контроля обстановки и обеспечения безопасности дорожного движения к участку приближен экипаж ДПС Госавтоинспекции.
В Госавтоинспекции призывали водителей, следующих в этом направлении, быть предельно внимательными: соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров. Автомобилистам по возможности рекомендуется воздержаться от поездок по этому участку до улучшения дорожных условий. Также полицейские напоминают о необходимости неукоснительно выполнять требования сотрудников ГАИ, работающих на месте.
Напомним, что ранее из-за непогоды в Неклиновском районе на трассе «Таганрог — Беглица» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария, по предварительной информации, была вызвана несоблюдением безопасной скорости и неучетом погодных условий 22-летним водителем, который в результате получил травмы.
