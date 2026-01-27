Ермак объяснил, почему конкурс на реконструкцию башни «Врангель» срывался 7 раз

Регулярные срывы конкурса на реконструкцию башни «Врангель», расположенной на углу улиц Пролетарской и Баранова в Калининграде, имеет как минимум две причины. Их на форуме «Экономика наследия» в Гурьевске назвал журналистам министр культуры и туризма региона Андрей Ермак. Первая причина — условно низкая цена работ, а вторая — «экстремальный дефицит кадров».
«Вопрос кадров — самый больной. Это, наверное, самая острая проблема на сегодняшний день, которая решится через какое-то время и через какие-то усилия, связанные с внедрением образовательных программ и дополнительных образовательных стандартов. Да, мы компании со спецлицензиями нанимаем. Понятно, что у них доминирующее положение на рынке и они, естественно, ставят ту стоимость работ, которая им интересна. А мы вынуждены соглашаться, потому что других вариантов у нас нет», — пояснил Ермак.
Ермак отметил, что московские и петербургские компании «очень неплохо загружены работой по восстановлению и реконструкции у себя», а прибегнуть к помощи субподрядчиков они не всегда могут из-за проблем с лицензиями.
Говоря о цене работ на башне «Врангель» (в марте прошлого года власти готовы были потратить на них 151,6 млн рублей), Ермак заявил, что она не устраивает большую часть компаний.
«Семь раз мы проводили конкурс на реконструкцию этого объекта, и ноль претендентов, чтобы восстановить его, — заявил министр. — Причина какая? Те компании, которые готовы восстановить, не имеют соответствующих компетенций или не могут их подтвердить, не имеют специальной лицензии, чтобы производить эти виды работ, а те компании, которые имеют такую лицензию, говорят, что стоимость, которую вы определили (а она прошла экспертизу и подтверждена), очень низкая, и нам выходить на этот объект не интересно. “Увеличивайте стоимость, тогда мы будем рассматривать”. А мы же чиновники, мы не можем просто взять и накинуть. Мы опять должны повторно заходить на проектно-сметную документацию, корректировать ее, проходить повторную экспертизу и если будут основания, мы эту стоимость увеличим. Но за это время стоимость опять может измениться. Это замкнутый круг просто».
До весны 2025 года попытки найти подрядчика для реконструкции башни предпринимались в апреле, июле, августе и октябре 2024 года. На первые два аукциона не было подано ни одной заявки. На третий и четвертый подалась одна компания, но ее заявку отклонили. Тогда начальная (максимальная) цена контракта была установлена на уровне 126,8 млн рублей.
Реконструировать башню планировали в 2021—2023 годах. В областной службе охраны памятников отмечали, что башня требует ремонта, «но она далека от аварийного состояния». Изначально торги планировали объявить в мае. В областном министерстве по культуре и туризму сообщали, что к реконструкции башни «Врангель» планируют приступить весной текущего года. «После окончания ремонта через два года башня “Врангель” станет филиалом Музея янтаря», — поясняли в ведомстве. Предполагается, что исторический объект также будет использовать региональный янтарный кластер.