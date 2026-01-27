Ермак объяснил, почему конкурс на реконструкцию башни «Врангель» срывался 7 раз

«Семь раз мы проводили конкурс на реконструкцию этого объекта, и ноль претендентов, чтобы восстановить его, — заявил министр. — Причина какая? Те компании, которые готовы восстановить, не имеют соответствующих компетенций или не могут их подтвердить, не имеют специальной лицензии, чтобы производить эти виды работ, а те компании, которые имеют такую лицензию, говорят, что стоимость, которую вы определили (а она прошла экспертизу и подтверждена), очень низкая, и нам выходить на этот объект не интересно. “Увеличивайте стоимость, тогда мы будем рассматривать”. А мы же чиновники, мы не можем просто взять и накинуть. Мы опять должны повторно заходить на проектно-сметную документацию, корректировать ее, проходить повторную экспертизу и если будут основания, мы эту стоимость увеличим. Но за это время стоимость опять может измениться. Это замкнутый круг просто».