Госдума в I чтении приняла проект о страховании жизни с доходностью

В случае же страхования жизни с расчетной доходностью инвестиционный доход будет рассчитываться по формуле, указанной в договоре, и зависеть от прибыльности конкретных активов и иных рыночных факторов, а не от деятельности страховщика. Однако договоры страхования жизни с расчетной доходностью смогут заключать лишь граждане, являющиеся квалифицированными инвесторами и единовременно уплатившие страховую премию в размере 6 миллионов рублей.