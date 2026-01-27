Госдума в I чтении приняла проект о страховании жизни с доходностью

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о страховании жизни с объявленной или с расчетной доходностью.
Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он направлен на защиту интересов граждан при использовании сложных страховых продуктов. Законопроект предусматривает страхование жизни с доходностью, которое подразделяется на два вида.
При страховании жизни с объявленной доходностью размер инвестиционного дохода, выплачиваемого страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, будет зависеть от общей инвестиционной деятельности страховщика, без привязки к конкретным активам.
В случае же страхования жизни с расчетной доходностью инвестиционный доход будет рассчитываться по формуле, указанной в договоре, и зависеть от прибыльности конкретных активов и иных рыночных факторов, а не от деятельности страховщика. Однако договоры страхования жизни с расчетной доходностью смогут заключать лишь граждане, являющиеся квалифицированными инвесторами и единовременно уплатившие страховую премию в размере 6 миллионов рублей.
Страхование жизни с расчетной доходностью станет отдельным, независимым дополнением к уже реализуемому долевому страхованию жизни, пояснял ранее один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, оно заменит инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), договоры по которому с этого года уже не оформляются.
Аксаков обращал внимание, что «были случаи навязывания ИСЖ финансово неискушенным гражданам, которые не осознавали, что доходность по данному продукту не гарантирована». Страхование же жизни с объявленной доходностью, по мнению депутата, позволит обезопасить начинающих инвесторов от рыночных рисков.
В то же время у квалифицированных инвесторов появится возможность инвестировать средства в более рискованный и потенциально более доходный страховой продукт. В результате страхование жизни станет эффективным инструментом формирования долгосрочных накоплений населения и обеспечит дополнительный приток длинных денег в экономику страны, подчеркивал Аксаков.
Комитет по финрынку при доработке законопроекта ко второму чтению считает необходимым уточнить, чем может быть обусловлено право страховщика выплатить страхователю (застрахованному лицу) инвестиционный доход. По мнению комитета, такое уточнение необходимо для защиты прав и интересов граждан, не обладающих специальными познаниями, и предложения им понятных инструментов инвестирования.