В Калининграде умер известный преподаватель латыни и древнегреческого Виталий Сычинский

Сычинский родился в 1940 году в селе Яроповичи на Житомирщине. В 1968-м окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова. В Калининград приехал в 1981 году — и остался здесь навсегда. Работал в Калининградском государственном университете как ассистент кафедры иностранных языков, старший преподаватель, доцент.