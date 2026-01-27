Безвизовая страна запустила электронную регистрацию для белорусов

Казахстан, доступный для белорусов без визы, внедряет систему электронного разрешения на въезд. Подробности рассказали в Республиканском союзе туристической индустрии.
Так, в Казахстане для иностранцев начнется действовать электронная регистрация через мобильное приложение QazETA. Это упрощает въезд иностранцев в Казахстан, а также повысит прозрачность миграционных процедур.
Предварительное электронное разрешение на въезд ETA (Electronic Travel Authorization) действует для граждан стран, которые освобождены от визовых требований Казахстана.
В посольстве Казахстан в Беларуси уточнили, что сейчас пока платформа работает в пилотном режиме, и оформление ETA — рекомендательного характера. Но в дальнейшем процедура будет обязательной при въезде в республику граждан безвизовых стран.
Заявка через цифровую платформу QazETA должна подаваться не позднее чем за 72 часа до въезда в Казахстан. Затем ETA действует 180 дней. Но при этом окончательное решение о разрешении на въезд принимается пограничной службой.
От необходимости оформления ETA освобождены владельцы дипломатических и служебных паспортов, члены официальных делегаций и представители аккредитованного дипкорпуса.
Напомним, для белорусов действует безвиз в Казахстан на 90 дней в течение каждого полугодового периода.
