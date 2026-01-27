Ричмонд
Безвизовая страна запустила электронную регистрацию для белорусов

Белорусам стала доступна электронная регистрация в безвизовую страну.

Источник: Комсомольская правда

Казахстан, доступный для белорусов без визы, внедряет систему электронного разрешения на въезд. Подробности рассказали в Республиканском союзе туристической индустрии.

Так, в Казахстане для иностранцев начнется действовать электронная регистрация через мобильное приложение QazETA. Это упрощает въезд иностранцев в Казахстан, а также повысит прозрачность миграционных процедур.

Предварительное электронное разрешение на въезд ETA (Electronic Travel Authorization) действует для граждан стран, которые освобождены от визовых требований Казахстана.

В посольстве Казахстан в Беларуси уточнили, что сейчас пока платформа работает в пилотном режиме, и оформление ETA — рекомендательного характера. Но в дальнейшем процедура будет обязательной при въезде в республику граждан безвизовых стран.

Заявка через цифровую платформу QazETA должна подаваться не позднее чем за 72 часа до въезда в Казахстан. Затем ETA действует 180 дней. Но при этом окончательное решение о разрешении на въезд принимается пограничной службой.

От необходимости оформления ETA освобождены владельцы дипломатических и служебных паспортов, члены официальных делегаций и представители аккредитованного дипкорпуса.

Напомним, для белорусов действует безвиз в Казахстан на 90 дней в течение каждого полугодового периода.

Мы писали, что в декабре президент Беларуси Александр Лукашенко продлил безвиз для граждан 38 европейских государств на 2026 год.

Между тем новый автобус в Польшу запускается в Беларуси с 10 февраля.

А еще четыре социальные выплаты меняются в Беларуси с 1 февраля 2026 года.

