Business Insider: США в Арктике не хватает вооружений и средств

С осознанием трудностей США начали предпринимать необходимые шаги, пишет BI. В частности, в бюджете на 2026 финансовый год заложены миллионы долларов на строительство ледоколов, катеров береговой охраны и на модернизацию арктической инфраструктуры. Также Пентагон работает над созданием новых систем противовоздушной обороны и перехватчиков, которые заменят или дополнят те, что установлены на Аляске. Бюджет Военно-космических сил США на 2026 год включает миллиарды долларов на космические датчики и перехватчики в рамках проекта «Золотой купол», а также на модернизацию пока единственный американской базы Питуффик в Гренландии.