Business Insider: США в Арктике не хватает вооружений и средств

Согласно статье, на фоне стремления президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, чтобы успешно противостоять якобы растущему там присутствию России и Китая, эксперты и официальные лица США бьют тревогу по поводу готовности США к потенциальной войне. «Бреши» в обороне Арктики администрация Трампа обещает ликвидировать с помощью масштабного проекта противоракетной обороны «Золотой купол», иначе Арктический регион рискует стать «коридором для необнаруженных атак», считает BI.
В «Арктической стратегии» до 2024 года Министерство обороны США уже указывало, что существующих систем недостаточно для борьбы с растущими угрозами в регионе.
Лизелотт Одгаард, старший научный сотрудник Института Хадсона, тогда предупреждала, что США не хватает средств воздушного и подводного наблюдения, а также средств обороны и ведения морской войны, например противолодочных фрегатов, тяжелых ледоколов, многофункциональных надводных кораблей полярного назначения и судов двойного назначения для морских перевозок. Кроме того, у США в Арктике нет подводных сенсорных сетей, систем командования и контроля, недостаточно дорог, портов и взлетно-посадочных полос.
С осознанием трудностей США начали предпринимать необходимые шаги, пишет BI. В частности, в бюджете на 2026 финансовый год заложены миллионы долларов на строительство ледоколов, катеров береговой охраны и на модернизацию арктической инфраструктуры. Также Пентагон работает над созданием новых систем противовоздушной обороны и перехватчиков, которые заменят или дополнят те, что установлены на Аляске. Бюджет Военно-космических сил США на 2026 год включает миллиарды долларов на космические датчики и перехватчики в рамках проекта «Золотой купол», а также на модернизацию пока единственный американской базы Питуффик в Гренландии.
Для решения этой эксперты проблемы предлагают задействовать беспилотные системы, как морские, так и воздушные. Они позволят наблюдать за обширными районами в Арктике без привлечения традиционных самолетов с экипажами. Однако, судя по недавним военным учениям, температура ниже нуля, плохая видимость, сильный ветер, снег и обледенение могут привести к повреждению БПЛА и другого оборудования.
Россия, по мнению издания, стремится расширить сферу применения своих подводных лодок. Китай, который недавно объявил себя «приарктической» державой, начал проводить совместные с Россией патрулирования, в том числе вблизи Аляски. Он также инвестирует в военно-морской потенциал, корабли и беспилотники для Арктики.