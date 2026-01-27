Ричмонд
Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти малыша в больнице Ростова

Представители Росздравнадзора вместе с СК выясняют причины гибели младенца в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Обстоятельства смерти малыша в одной из больниц Ростовской области начали проверять представители территориального управления Росздравнадзора.

— Специалисты проверяют информацию СМИ и соцсетей о смерти новорожденного в одном из роддомов региона, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее в Следственный комитет обратилась женщина, которая рассказала о «неквалифицированной помощи медиков» и гибели ребенка. После этого было возбуждено уголовное дело.

Известно, что ход расследования уже взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Глава федерального ведомства потребовал, чтобы ему представили отчет о предварительных и окончательных результатах следствия.

