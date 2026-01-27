Ричмонд
Замерзший Карабаш спасают круглосуточно: что происходит в домах после коммунального ЧП

Коммунальщики отогревают дома в Карабаше после аварии круглосуточно.

Источник: прокуратура Челябинской области

В Карабаше продолжается масштабная операция по восстановлению отопления после коммунальной аварии, оставившей десятки домов без тепла. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По данным надзорного ведомства, на данный момент в части жилого фонда отопление подается не полностью. В отдельных домах без тепла остаются около 10% стояков — они перемерзли из-за сильных морозов.

В квартирах идут аварийно-восстановительные работы. Контроль за ситуацией усилен: прокурор города лично выезжает в проблемные дома и проверяет ход ремонта.

На экстренном заседании штаба при администрации округа уже приняты технические решения по восстановлению теплоснабжения. Кроме того, власти приняли решение временно приостановить начисление платы за отопление и горячую воду до полного завершения работ. После этого жителям сделают перерасчет.

Для пострадавших горожан в прокуратуре открыта «горячая линия»: 8 (35153) 2−36−16.

В мэрии обратились к жителям с просьбой оперативно сообщать о замерзших стояках и по возможности находиться дома во время работ. Если это невозможно, стоит оставлять ключи у соседей или родственников.

Коммунальный коллапс в Карабаше произошел на фоне аномальных морозов, которые пришли на Южный Урал на прошлой неделе. Из-за повреждения теплотрассы без отопления остались более 30 многоквартирных домов.

По последним данным, полностью восстановить теплоснабжение удалось пока только в девяти домах. Ситуацию осложняет то, что в ряде зданий промерзли внутридомовые сети.

Глава Карабаша Павел Титов сообщил, что для отогрева стояков задействована специальная техника, а жителям помогают волонтеры.

— Прошу всех, кому ночью звонят коммунальщики, открывать двери и помогать. Это ускорит процесс и приблизит момент, когда весь город снова будет в тепле, — отметил мэр.