Выпускник школы Нижнего Тагила встретился с президентом России

Президент России Владимир Путин встретился со студентами Московского физико-технического института (МФТИ). На мероприятии был выпускник нижнетагильской школы № 32 Вячеслав Токарев. Сейчас он учится в столичном вузе. Об этом сообщает TagilCity.
Владимиру Путину тагильчанин рассказал о разработках и проектах, которыми он занимается.
Директор школы № 32 Галина Маслакова рассказала, что Вячеслав Токарев был способным учеником.
— Проявил себя как ученик с высокими интеллектуальными способностями. Успешно освоил программу. Опережал одноклассников в изучении физики, химии, математики, — говорит Галина Маслакова. — Получал допобразование на Станции юных техников, в спортшколе. Он занимался стендовой стрельбой.
Также в школьные годы Вячеслав Токарев ездил на смены в Артек по приглашению представителей московского вуза.