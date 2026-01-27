ГД приняла в I чтении проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ

Законопроектом предусматривается обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента и правительства РФ, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности.
Также устанавливается, что оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России.