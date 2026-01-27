Ричмонд
ГД приняла в I чтении проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ

Госдума приняла в I чтении проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязанности операторов приостанавливать оказание услуг связи по запросу ФСБ для защиты от угроз безопасности.

Законопроектом предусматривается обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента и правительства РФ, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности.

Также устанавливается, что оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России.