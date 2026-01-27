Полный апокалипсис: Стихия усиливается — на Молдову опускается густой туман, синоптики бьют тревогу

Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с туманом.
На обширных территориях ожидается туман с видимостью 200 м и меньше.
Предупреждение начнет действовать сегодня с 20:00 и продлится до 28 января, 13:00.
Из-за прогнозируемого тумана и температур ниже 0 сохранятся условия для усиления и сохранения гололеда, предупреждает Государственная гидрометеослужба.
Будьте внимательны и осторожны.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.
Бостан вспомнил, что он ректор, Никита обнаружила, что стала мамой — выполнив заказ партии, они побросали мандаты депутатов, обдурив избирателей (далее…).
В нашей стране жить и есть опасно: Кто и зачем травит жителей Молдовы опасными для здоровья продуктами.
Создается ощущение, что над нами ставят бесчеловечный эксперимент (далее…).
Новая беда для автомобилистов: В Молдове может закончиться бензин.
Обратный отсчёт пошёл — бензина в Молдове осталось на несколько дней (далее…).