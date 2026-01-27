Ричмонд
Полный апокалипсис: Стихия усиливается — на Молдову опускается густой туман, синоптики бьют тревогу

В ближайшие сутки на обширных территориях ожидается ухудшение видимости до 200 метров и менее.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики объявили желтый код метеоопасности в связи с туманом.

На обширных территориях ожидается туман с видимостью 200 м и меньше.

Предупреждение начнет действовать сегодня с 20:00 и продлится до 28 января, 13:00.

Из-за прогнозируемого тумана и температур ниже 0  сохранятся условия для усиления и сохранения гололеда, предупреждает Государственная гидрометеослужба.

Будьте внимательны и осторожны.

.

