Омичи почтили память жертв блокады Ленинграда

27 января в Омске прошли траурные мероприятия, посвященные памяти жителей и защитников Ленинграда. На Ленинградской площади у мемориала «Детям блокадного Ленинграда» собрались представители ветеранских и общественных организаций, молодежных советов, школьники и студенты. Участники возложили цветы и минутой молчания почтили память тех, кто погиб в годы блокады.
Своими воспоминаниями поделился омич Юрий Енин, чья семья принимала участие в помощи эвакуированным ленинградцам:
«Я каждый год прихожу к этому памятнику. Мне мама рассказывала, как эвакуировали в Омск жителей Ленинграда. Они жили в бараках недалеко от нашего дома. Общались, помогали друг другу. А потом они уехали обратно в Ленинград, но мама со многими поддерживала связь, переписывалась и ездила к ним в гости. И я тоже ездил — после смерти мамы и блокадников я поддерживал связь с их детьми», — рассказал омич.
В этот день во всех округах Омска прошла традиционная акция «Блокадный хлеб»: волонтеры Победы и юнармейцы раздавали горожанам у крупных торговых центров символический паек — 125 граммов хлеба, что соответствовало суточной норме жителя блокадного Ленинграда.
Мероприятия стали напоминанием о цене мира, мужестве и стойкости людей, переживших одну из самых трагических страниц Великой Отечественной войны.
