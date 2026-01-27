Омичи почтили память жертв блокады Ленинграда

«Я каждый год прихожу к этому памятнику. Мне мама рассказывала, как эвакуировали в Омск жителей Ленинграда. Они жили в бараках недалеко от нашего дома. Общались, помогали друг другу. А потом они уехали обратно в Ленинград, но мама со многими поддерживала связь, переписывалась и ездила к ним в гости. И я тоже ездил — после смерти мамы и блокадников я поддерживал связь с их детьми», — рассказал омич.