Путин в годовщину снятия блокады надел ленту Ленинградской Победы

Путин в 82-ю годовщину снятия блокады надел ленту Ленинградской Победы.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда появился на мемориальных мероприятиях с лентой Ленинградской Победы на лацкане пальто, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства в день 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда приехал на Пискаревское кладбище. Президент принял участие в церемонии возложения венка к подножию монумента «Мать-Родина». Также Путин возложил цветы к могиле брата, который умер ребенком в блокадном Ленинграде.

«Лента Ленинградской Победы», которую глава государства прикрепил на лацкан, повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда». Она состоит из полос ткани двух цветов: оливкового, символизирующего Победу, и зеленого, олицетворяющего жизнь.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни» — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.