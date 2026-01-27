Угроза эпидемии Нипах в России: прогнозы Роспотребнадзора и ВОЗ

Сейчас смертельный вирус свирепствует в индийском штате Западная Бенгалия в районе Калькутты. Официально зарегистрировано пять заразившихся. «Нулевым» считается пациент, который скончался до того, как у него взяли анализы для исследования. Сейчас диагноз подтвердили у пяти человек, трое из них — медики, которые оказывали помощь инфицированным.