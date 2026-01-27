Угроза эпидемии Нипах в России: прогнозы Роспотребнадзора и ВОЗ

Что известно о Нипахе
Нипах — смертельный вирус. Пока медики не знают, как его лечить. Вакцины от Нипаха не разрабатывались. Показатель летальности для заболевших — от 40 до 75%.
О существовании вируса стало известно в 1999 году, когда в Малайзии зарегистрировали вспышку заболевания среди свиноводов.
Сейчас смертельный вирус свирепствует в индийском штате Западная Бенгалия в районе Калькутты. Официально зарегистрировано пять заразившихся. «Нулевым» считается пациент, который скончался до того, как у него взяли анализы для исследования. Сейчас диагноз подтвердили у пяти человек, трое из них — медики, которые оказывали помощь инфицированным.
В Индии стараются контролировать ситуацию — порядка ста человек, контактировавших с заразившимся, помещены на карантин, сообщает РБК.
Симптомы Нипаха
Инкубационный период может длиться до 45 дней, так что установить источник заражения бывает сложно.
Заболевшие жалуются на температуру, ломоту в мышцах, головную боль, рвоту, боль в горле. У некоторых пациентов наблюдается сонливость, изменение сознания и неврологические признаки. Зафиксированы случаи атипичной пневмонии, энцефалита, конвульсий. Больные могут впадать в кому.
Большинство выживших быстро выздоравливают, то пятая часть пациентов продолжает страдать от припадочных расстройств и изменения личности, пишет RTVI.
Прогнозы ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что распространение смертельного вируса Нипах возможно. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.
Он уточнил, что источник вируса полностью не изучен. Кроме того, ученых тревожит резервуар Нипаха в популяции летучих мышей в Индии и Бангладеш.
По мнению Жазаревича, в районах потенциального риска заражения следует уведомить население о необходимости соблюдать осторожность при употреблении сока финиковой пальмы. Дело в том, что носители вируса — летучие мыши — могут пить ее сок. Если его не прокипятить, то риск заражения остается высоким.
Грозит ли распространение вируса России
Роспотребнадзор следит за информацией о распространении Нипаха. По данным ведомства, случаев заражения вирусом в России не зарегистрировано.
«В Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС “Периметр”, система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Представители ведомства советуют туристам в странах Юго-Восточной Азии стараться не контактировать с больными животными, соблюдать гигиенические рекомендации и в случае недомогания сразу же обращаться в больницу.
Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что опасность завоза Нипаха в Россию есть, так как Индия — одно из популярных направлений отдыха российских туристов.
Академик предупреждает, что в случае обычных ограничительных, карантинных мер высока вероятность пропустить инфекцию. Он добавил, что лекарств от Нипаха нет, а выздоровление связано с иммунитетом человека. Если организм ослаблен, то могут быть осложнения, в том числе менингит, воспаление легких, сепсис.
Академик РАН Вадим Покровский напомнил, что пока в мире не было эпидемий Нипаха, а регистрируются только локальные случаи заболеваний. В группе риска — сельскохозяйственные работники. Собеседник RTVI полагает, что в России эпидемия Нипаха маловероятна, но при этом он не исключил единичных случаев заражения.