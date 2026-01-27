Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угроза эпидемии Нипах в России: прогнозы Роспотребнадзора и ВОЗ

В Индии эпидемиологи зафиксировали вспышку вируса Нипах, которым легко заразиться при контакте с зараженными животными или людьми. Болезнь может протекать бессимптомно, но у некоторых пациентов вирус вызывает воспаление мозга и кому. Рассказываем, есть ли угроза эпидемии Нипаха в России и мире.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Что известно о Нипахе

Нипах — смертельный вирус. Пока медики не знают, как его лечить. Вакцины от Нипаха не разрабатывались. Показатель летальности для заболевших — от 40 до 75%.

О существовании вируса стало известно в 1999 году, когда в Малайзии зарегистрировали вспышку заболевания среди свиноводов.

Сейчас смертельный вирус свирепствует в индийском штате Западная Бенгалия в районе Калькутты. Официально зарегистрировано пять заразившихся. «Нулевым» считается пациент, который скончался до того, как у него взяли анализы для исследования. Сейчас диагноз подтвердили у пяти человек, трое из них — медики, которые оказывали помощь инфицированным.

В Индии стараются контролировать ситуацию — порядка ста человек, контактировавших с заразившимся, помещены на карантин, сообщает РБК.

Симптомы Нипаха

Инкубационный период может длиться до 45 дней, так что установить источник заражения бывает сложно.

Заболевшие жалуются на температуру, ломоту в мышцах, головную боль, рвоту, боль в горле. У некоторых пациентов наблюдается сонливость, изменение сознания и неврологические признаки. Зафиксированы случаи атипичной пневмонии, энцефалита, конвульсий. Больные могут впадать в кому.

Большинство выживших быстро выздоравливают, то пятая часть пациентов продолжает страдать от припадочных расстройств и изменения личности, пишет RTVI.

Прогнозы ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что распространение смертельного вируса Нипах возможно. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.

Он уточнил, что источник вируса полностью не изучен. Кроме того, ученых тревожит резервуар Нипаха в популяции летучих мышей в Индии и Бангладеш.

По мнению Жазаревича, в районах потенциального риска заражения следует уведомить население о необходимости соблюдать осторожность при употреблении сока финиковой пальмы. Дело в том, что носители вируса — летучие мыши — могут пить ее сок. Если его не прокипятить, то риск заражения остается высоким.

Грозит ли распространение вируса России

Роспотребнадзор следит за информацией о распространении Нипаха. По данным ведомства, случаев заражения вирусом в России не зарегистрировано.

«В Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС “Периметр”, система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Представители ведомства советуют туристам в странах Юго-Восточной Азии стараться не контактировать с больными животными, соблюдать гигиенические рекомендации и в случае недомогания сразу же обращаться в больницу.

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что опасность завоза Нипаха в Россию есть, так как Индия — одно из популярных направлений отдыха российских туристов.

Академик предупреждает, что в случае обычных ограничительных, карантинных мер высока вероятность пропустить инфекцию. Он добавил, что лекарств от Нипаха нет, а выздоровление связано с иммунитетом человека. Если организм ослаблен, то могут быть осложнения, в том числе менингит, воспаление легких, сепсис.

Академик РАН Вадим Покровский напомнил, что пока в мире не было эпидемий Нипаха, а регистрируются только локальные случаи заболеваний. В группе риска — сельскохозяйственные работники. Собеседник RTVI полагает, что в России эпидемия Нипаха маловероятна, но при этом он не исключил единичных случаев заражения.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше