После ДТП на М-4 в Ростовской области разыгралась непогода, собрался затор

По информации Госавтоинспекции, движение на трассе вновь осложнилось из-за перемета снега. Объезжать сложный отрезок пути предлагают по альтернативному маршруту, для этого нужно съехать на 1039 км в направлении на север через Новочеркасск — поселок Персиановский — Каменоломни.