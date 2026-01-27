Ричмонд
После ДТП на М-4 в Ростовской области разыгралась непогода, собрался затор

10-километровая пробка растянулась на М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Дорожный затор протяженностью более 10 км собрался на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области днем 27 января. Сообщения очевидцев подтверждаются данными интернет-карт.

Затруднение проезда фиксируется в районе 1020 км автодороги. Пробка растянулась на участке от станицы Грушевской Аксайского района примерно до поселка Новоперсиановка в Октябрьском районе Дона.

По информации Госавтоинспекции, движение на трассе вновь осложнилось из-за перемета снега. Объезжать сложный отрезок пути предлагают по альтернативному маршруту, для этого нужно съехать на 1039 км в направлении на север через Новочеркасск — поселок Персиановский — Каменоломни.

Добавим, ранее почти в этом же районе, на 1029 км трассы М-4 «Дон», зафиксировали три ДТП с участием семи машин.

