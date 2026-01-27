В Москве во время рейда выявили почти 300 пьяных водителей

Столичная Госавтоинспекция ранее обращалась ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию по номеру 102 или 112 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих.