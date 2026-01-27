Ричмонд
В Москве во время рейда выявили почти 300 пьяных водителей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ выявили почти 300 пьяных водителей в ходе рейда «Нетрезвый водитель» в Москве, который проходил с 23 по 25 января. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Источник: Соцсети

«По итогам мероприятия, прошедшего с 23 по 25 января, пресечено 299 фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, в числе которых 82 водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, 217 водителей отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ГАИ добавили, что также три водителя задержаны по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Столичная Госавтоинспекция ранее обращалась ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию по номеру 102 или 112 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих.