Генменеджер «Авангарда» пояснил причины обмена Клима Костина в ЦСКА

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин на пресс-конференции об итогах селекции перед дедлайном КХЛ ответил на вопросы СМИ об обмене форварда Клима Костина в ЦСКА. Напомним, за него «ястребы» получили нападающего Кирилла Долженкова.
«В первый раз ЦСКА, именно со своей стороны, пожелал приобрести у нас Клима еще летом, в августе. Тогда не сошлись в размере компенсации».
Потом вопрос поднимался уже в ноябре, когда Клим вернулся в Омск. Также сначала не договорились.
"То, что обмен мы завершили так близко к самому окончанию дедлайна, объясняется только тем, что также трудно было договориться о размере компенсации за нашего игрока. Примерно в 16−17 часов по московскому времени 25 января наконец мы обо всем договорились, и далее были запущены все технические процессы, которые связаны с такой сделкой.
Не было цели тянуть интригу специально, подвести к крайнему сроку ради картинного драматизма.
ЦСКА я в итоге благодарен, его руководители проявили понимание, мы в результате сделки получили хороших игроков", — сообщил Сопин.
Также омичи получили права на форварда Егора Афанасьева, тот сейчас играет в АХЛ. В межсезонье он вполне готов вернуться в КХЛ. Да, у него есть желание и пробиться в состав «Сан-Хосе Шаркс», которым он принадлежит в НХЛ, но шансов на это скорее мало. Хотя при разговоре с Егором конкретно об этом Сопин подробно его не спрашивал. В целом много есть шансов на приход игрока летом уже в стан «ястребов».
Немного об этом обмене высказался и главный тренер омской команды Ги Буше:
"Я готов был тренировать Клима до конца сезона, не знаю, откуда слухи, что якобы не захотел больше с ним работать.
Да, была проблема, что изначально он приехал не в игровой форме, практики у него давно не было, в последний раз именно играл в официальном матче в марте. Такая ситуация очень сложная, даже некоторые звездные игроки в НХЛ в аналогичной ситуации, часто из-за травмы, не справлялись, хотя очень старались. Я ему об этом говорил. А он не думал, что будет так сложно".
У Костина этот набор формы в итоге оказался сложнее, чем ожидалось, отметил тренер. Плюс трудно было и то, что он должен был кого-то заменять из тех, кто начинал в команде еще с августа, с предсезонки, чтобы выйти на игру.
«Ведь у каждого уже есть своя роль. Ему такую свою роль надо было сформировать. Ребята, которые идут с нами с 1 августа, выкладываются, не жалеют себя, блокируют броски, мы не должны списывать это со счетов, должны уважать их. Чтобы завоевать свое место, игрок должен показать, что действительно этого достоин, он должен быть лучше других ребят. Никто не хочет терять работу, если игрок хочет места в команде, нужно его выгрызать», — добавил специалист.
Напомним, Костин вернулся в состав «Авангарда» в ноябре 2025 года.
Ранее мы также писали, как игру «ястребов» с «Адмиралом» оценил автор дубля в ворота гостей Наиль Якупов.