В каких домах Иркутска 28 января 2026 отключат горячую воду и отопление: ищите свой адрес

В связи с вынужденными работами, жильцы домов на улицах Байкальской, Лыткина, Депутатской, Богдана Хмельницкого просидят без отопления и горячей воды с 11:00 до 17:00. А на Ленина, Чехова, Карла Маркса, Фурье и Литвинова удобств не будет до 18:00−18:30. Точные адреса смотрите в фотокарточке ниже.