В каких домах Иркутска 28 января 2026 отключат горячую воду и отопление: ищите свой адрес

28 января в Правобережном и Октябрьском районах Иркутска отключат горячую воду и отопление. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала оператора тепловых сетей, на нескольких улицах специалисты выявили критическое состояние трубопроводов.
— Чтобы не допустить ухудшения качества теплоснабжения уже завтра в кратчайшие сроки мы устраним выявленные дефекты, — поясняется в сообщении.
В связи с вынужденными работами, жильцы домов на улицах Байкальской, Лыткина, Депутатской, Богдана Хмельницкого просидят без отопления и горячей воды с 11:00 до 17:00. А на Ленина, Чехова, Карла Маркса, Фурье и Литвинова удобств не будет до 18:00−18:30. Точные адреса смотрите в фотокарточке ниже.
Фото: телеграм-канал оператора тепловых сетей.