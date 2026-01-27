Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Видео

В 2019 году Путин рассказал, что могилу его брата нашли на Пискаревском кладбище. У президента было два старших брата. Первый — Альберт — умер еще до Великой Отечественной войны, второй — Виктор — еще ребенком скончался от дифтерии во время блокады Ленинграда.