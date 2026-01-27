Ростовская область вошла в топ регионов по объему ипотечных выдач в 2025 году

В 2025 году рынок ипотеки начал демонстрировать признаки восстановления, о чем свидетельствует положительная динамика роста объемов ипотечных сделок. Всего по стране объемы ипотечных выдач выросли на 22%: с 2,5 триллиона рублей в 2024 году до более 3 триллионов рублей в 2025 году. Причем в 44 субъектах РФ, включая Ростовскую область, темпы прироста даже превышают среднероссийские значения. Государственные программы поддержали около 83% всех выданных ипотечных кредитов, что на 11 процентных пунктов больше аналогичного показателя годом ранее.