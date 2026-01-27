Ростовская область вошла в топ регионов по объему ипотечных выдач в 2025 году

Ростовская область оказалась в числе лидеров по увеличению спроса на ипотеку, достигнув объема ипотечных выдач свыше 90 миллиардов рублей в 2025 году. Это второй результат по стране после Москвы (374 млрд руб.). Важно отметить, что итоговые показатели 2025 года значительно обогнали цифры 2024 года: объем выданных кредитов на жилье увеличился на 38%. Такие данные приводят аналитики Сбера.
В 2025 году рынок ипотеки начал демонстрировать признаки восстановления, о чем свидетельствует положительная динамика роста объемов ипотечных сделок. Всего по стране объемы ипотечных выдач выросли на 22%: с 2,5 триллиона рублей в 2024 году до более 3 триллионов рублей в 2025 году. Причем в 44 субъектах РФ, включая Ростовскую область, темпы прироста даже превышают среднероссийские значения. Государственные программы поддержали около 83% всех выданных ипотечных кредитов, что на 11 процентных пунктов больше аналогичного показателя годом ранее.
По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елены Руфовой, одной из причин возросших объемов жилищного кредитования стало увеличение спроса на льготную ипотеку. А выдачи по Семейной ипотеке в декабре прошлого года достигли рекордных значений.
— По итогам прошлого года доля Семейной ипотеки составила 84% от общего объема ипотечных выдач в Ростовской области. Для нас это не просто цифры, а тысячи новых семейных историй на Донской земле. Сделать мечту о собственном жилье максимально доступной — ключевой приоритет нашей команды. Именно поэтому мы активно развиваем семейную ипотеку, расширив ее действие на вторичное жильё в 17 городах области, — поделилась Елена Руфова.
Сообщается, что с января текущего года в перечень таких городов добавился Азов. Теперь на Дону этот список составляют 17 городов: Азов, Белая Калитва, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Зерноград, Каменск-Шахтинский, Константиновск, Красный Сулин, Миллерово, Морозовск, Новошахтинск, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск и Цимлянск.