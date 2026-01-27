Циклон Леони набирает мощь: ледяной дождь и гололед продолжатся в среду

В Беларуси продолжается влияние атмосферных фронтов циклона Леони, в связи с чем во многих регионах сохранится оранжевый уровень опасности.
Основная угроза циклона связана с его атмосферными фронтами, насыщенными средиземноморским теплом и влагой. Из-за этого выпадают смешанные осадки в виде снега с дождем.
При температурах ниже нуля это создает опасность гололеда и гололедицы, что осложняет дорожные условия.
«…уже вторые сутки в Беларуси продолжает действовать оранжевый уровень опасности, который сохранится и в среду», — говорится в сообщении.
Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах.
Чем опасен ледяной дождь.
Теплый фронт циклона может сопровождаться ледяным дождем. В случае его появления капли дождя, проходя через холодный слой воздуха, замерзают и образовывают тонкую ледяную корку на поверхностях.
Это может привести к падению деревьев, повреждению линий электропередач и ухудшению транспортного движения.
Ранее синоптики рассказали, что во вторник на большей части территории страны пройдут снег, мокрый снег, дождь, по северо-восточной половине возможен сильный снег.
Во многих районах сохранится гололед, на дорогах — гололедица. Местами возможны туман и налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с. Температура воздуха будет колебаться от −4 до +2°С.