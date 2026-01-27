Ричмонд
Циклон Леони набирает мощь: ледяной дождь и гололед продолжатся в среду

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Оранжевый уровень опасности сохранится в Беларуси третий день подряд из-за циклона Леони, который принес в страну ледяной дождь и гололед, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: -2° 7 м/с 36% 760 мм рт. ст. -1°

В Беларуси продолжается влияние атмосферных фронтов циклона Леони, в связи с чем во многих регионах сохранится оранжевый уровень опасности.

Основная угроза циклона связана с его атмосферными фронтами, насыщенными средиземноморским теплом и влагой. Из-за этого выпадают смешанные осадки в виде снега с дождем.

При температурах ниже нуля это создает опасность гололеда и гололедицы, что осложняет дорожные условия.

«…уже вторые сутки в Беларуси продолжает действовать оранжевый уровень опасности, который сохранится и в среду», — говорится в сообщении.

Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах.

Чем опасен ледяной дождь.

Теплый фронт циклона может сопровождаться ледяным дождем. В случае его появления капли дождя, проходя через холодный слой воздуха, замерзают и образовывают тонкую ледяную корку на поверхностях.

Это может привести к падению деревьев, повреждению линий электропередач и ухудшению транспортного движения.

Ранее синоптики рассказали, что во вторник на большей части территории страны пройдут снег, мокрый снег, дождь, по северо-восточной половине возможен сильный снег.

Во многих районах сохранится гололед, на дорогах — гололедица. Местами возможны туман и налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с. Температура воздуха будет колебаться от −4 до +2°С.