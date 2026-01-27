В Эрмитаже рассказали, как готовились к визиту султана Малайзии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Книга для посетителей, где в понедельник оставил автограф Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, экскурсию для которого провел президент России Владимир Путин, не находится в библиотеке Николая II на постоянной основе, ее принесли в зал специально по случаю визита короля, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник президент России Владимир Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию. В ходе экскурсии султана Ибрагима привели в библиотеку Николая II, где он по просьбе Пиотровского оставил автограф в книге посетителей музея, лежавшей на столе.
Как убедился корреспондент РИА Новости, в настоящее время книги для посетителей нет в зале Эрмитажа, где находится библиотека Николая II. При этом на подлинном письменном столе императора стоит его бюст, как и во время визита султана Ибрагима.
Одна из смотрительниц музея рассказала, что книга для посетителей обычно не находится в библиотеке Николая II, предположив, что ее разместили в зале специально к визиту Верховного правителя Малайзии.
По словам другой сотрудницы Эрмитажа, также специально по случаю посещения музея королем Малайзии была оборудована витрина с малайским кинжалом крис с ножнами, который Петр I привез из Амстердама для Кунсткамеры.
Она добавила, что это обычная музейная практика при визитах высоких гостей, которым обычно демонстрируют близкие им реликвии.
Библиотека Николая II уникальна тем, что является одним из немногих интерьеров Зимнего дворца, сохранивших первоначальную отделку. В ее убранстве широко использованы мотивы английской готики. Сочетание отполированного воском резного ореха и обоев тисненой красной кожи с золоченым узором напоминает о библиотеках фамильных замков европейской аристократии.