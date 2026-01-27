В Эрмитаже рассказали, как готовились к визиту султана Малайзии

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник президент России Владимир Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию. В ходе экскурсии султана Ибрагима привели в библиотеку Николая II, где он по просьбе Пиотровского оставил автограф в книге посетителей музея, лежавшей на столе.