Восемь жилых домов в Ростове до вечера 27 января остались без отопления

В Октябрьском районе Роствоа восстанавливают подачу тепла в восемь жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

Восемь жилых домов в Октябрьском районе Ростова-на-Дону временно остались без отопления из-за дефекта теплотрассы. Об этом 27 января сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Дефект устраняют в районе Ленина, 63. Отключение коснулось следующих адресов: Ленина, 56−60, Шеболдаева, 15, Ярослава Галана, 1д и 1 г.

По информации Антонины Пшеничной, ориентировочное время завершения ремонтных работ — 20 часов вечера. При этом, по данным городского департамента ЖКХ и энергетики, работы могут завершить к 18 часам. Ответственная организация — АО «Теплокоммунэнерго».

Добавим, сейчас в донской столице −8 градусов.

