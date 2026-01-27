Ричмонд
В Самаре расчистили место пожара на ул. Нагорной

В Самаре произвели снос и расчистку сгоревшего дома на ул. Нагорной.

Источник: администрация Самары

В Кировском районе Самары расчистили место сгоревшего дома на улице Нагорной. Дом вспыхнул в ноябре прошлого года, об этом сообщили в городской администрации.

— Произведен снос и расчистка территории на месте сгоревшего дома по адресу: ул. Нагорная, 207, — отметили в сообщении.

Здание уже было расселено. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. Напомним, в Самаре также провели реставрационные работы объекта культурного наследия — «Дома Кириллова». В здание внесли всю необходимую мебель и утварь. Для его обустройства привезли 12 икон, фонари, а также топоры и кочерги, чтобы выгребать угли после растопки печей.