Омичи запускают проекты в ДНР для поддержки экономики региона

Один из самых ярких примеров — проект «Атмосфера для всех» семьи Умрихиных из Новоазовска. После обучения в Школе супруги создали на базе своей кофейни «Атмосфера успеха» общественную площадку для отдыха, спорта и детских мероприятий. Теперь их цель — благоустройство набережной реки Грузской Еланичик. Омские наставники разработали для них пошаговый план действий и готовы организовать переговорную площадку с руководством ДНР для решения административных вопросов.