Омичи запускают проекты в ДНР для поддержки экономики региона

Омский Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) приступил ко второму этапу программы «Школа социального предпринимательства: новые территории», поддержанной Фондом президентских грантов. Цель инициативы — не оставлять людей наедине с трудностями, а передавать им практический опыт для восстановления мирной жизни.
Все участники программы, среди которых — 26 жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, успешно завершили теоретический курс и перешли к реализации собственных проектов. Уже прошли первые экспертные коворкинги, на которых были представлены конкретные инициативы.
Один из самых ярких примеров — проект «Атмосфера для всех» семьи Умрихиных из Новоазовска. После обучения в Школе супруги создали на базе своей кофейни «Атмосфера успеха» общественную площадку для отдыха, спорта и детских мероприятий. Теперь их цель — благоустройство набережной реки Грузской Еланичик. Омские наставники разработали для них пошаговый план действий и готовы организовать переговорную площадку с руководством ДНР для решения административных вопросов.
Еще один значимый проект — инициатива Артема Кутузова из поселка Новый Свет, направленная на социальную адаптацию подопечных интернатов через гарденотерапию. Автор уже вложил 200 тысяч рублей в создание оранжереи и закупку материалов. В марте стартует посадка растений с участием не менее 70 человек, а последующая продажа продукции станет источником дополнительного дохода для участников.
Экспертные сессии продолжаются: на этой неделе будут рассмотрены новые проекты выпускников из других городов ДНР и ЛНР. Омская команда ЦИСС остается на связи с каждым участником, обеспечивая методическую, юридическую и организационную поддержку.
