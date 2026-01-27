Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wirtualna Polska: Чехия отказала Украине в своих самолетах L-159

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш категорически исключил возможность прибытия самолетов L-159 на Украину. Он исключил не только передачу этих самолетов, но и их продажу, сообщает польский новостной портал Wirtualna Polska.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Josef Vybíral/CC BY-SA 2.0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ни о каких поставках L-159 речь не идет и идти не будет. Вопрос закрыт.

Андрей Бабиш
премьер-министр Чехии

В статье говорится, что вопрос о чешской авиации для Украины возник 16 января во время визита президента Чехии Петра Павела в Киев. В ходе встречи с Владимиром Зеленским он заявил о возможности переброски нескольких самолетов L-159 на передовую.

Но три дня спустя из Чехии начали поступать противоречивые сообщения. Тогда как премьер Бабиш исключил возможность передачи этих самолетов Киеву, начальник Генерального штаба чешской армии, генерал-майор Карел Ржехка поддержал президента. Он сказал, что Чехия может пожертвовать Украине четыре своих многоцелевых штурмовика L-159, не ставя под угрозу собственные оперативные возможности.

Чуть позже Бабиш раскритиковал Ржехку за его заявления, напомнив, что любые решения о передаче или продаже оружия другим странам принимаются правительством, а не армией. Он также отметил, что дискуссии и споры на эту тему в Чехии «созданы искусственно».

Издание отмечает, что с начала военного конфликта в 2022 году военные аналитики рассматривали чешские самолеты L-159 как потенциальное средство противодействия российским беспилотникам. L-159 уступает по скорости истребителям МиГ-29 и F-16, которые используют украинцы, но одним из его преимуществ считаются относительно низкие эксплуатационные расходы.

WP также пишет, что чешский производитель Aero Vodochody готов предложить Украине альтернативу в виде самолетов L-39NG Skyfox. Но для их приобретения Киеву придется изыскать финансовые ресурсы.