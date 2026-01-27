Ни о каких поставках L-159 речь не идет и идти не будет. Вопрос закрыт.

В статье говорится , что вопрос о чешской авиации для Украины возник 16 января во время визита президента Чехии Петра Павела в Киев. В ходе встречи с Владимиром Зеленским он заявил о возможности переброски нескольких самолетов L-159 на передовую.

Но три дня спустя из Чехии начали поступать противоречивые сообщения. Тогда как премьер Бабиш исключил возможность передачи этих самолетов Киеву, начальник Генерального штаба чешской армии, генерал-майор Карел Ржехка поддержал президента. Он сказал, что Чехия может пожертвовать Украине четыре своих многоцелевых штурмовика L-159, не ставя под угрозу собственные оперативные возможности.

Чуть позже Бабиш раскритиковал Ржехку за его заявления, напомнив, что любые решения о передаче или продаже оружия другим странам принимаются правительством, а не армией. Он также отметил, что дискуссии и споры на эту тему в Чехии «созданы искусственно».