Wirtualna Polska: Чехия отказала Украине в своих самолетах L-159

Ни о каких поставках L-159 речь не идет и идти не будет. Вопрос закрыт.
В статье говорится, что вопрос о чешской авиации для Украины возник 16 января во время визита президента Чехии Петра Павела в Киев. В ходе встречи с Владимиром Зеленским он заявил о возможности переброски нескольких самолетов L-159 на передовую.
Но три дня спустя из Чехии начали поступать противоречивые сообщения. Тогда как премьер Бабиш исключил возможность передачи этих самолетов Киеву, начальник Генерального штаба чешской армии, генерал-майор Карел Ржехка поддержал президента. Он сказал, что Чехия может пожертвовать Украине четыре своих многоцелевых штурмовика L-159, не ставя под угрозу собственные оперативные возможности.
Издание отмечает, что с начала военного конфликта в 2022 году военные аналитики рассматривали чешские самолеты L-159 как потенциальное средство противодействия российским беспилотникам. L-159 уступает по скорости истребителям МиГ-29 и F-16, которые используют украинцы, но одним из его преимуществ считаются относительно низкие эксплуатационные расходы.
WP также пишет, что чешский производитель Aero Vodochody готов предложить Украине альтернативу в виде самолетов L-39NG Skyfox. Но для их приобретения Киеву придется изыскать финансовые ресурсы.