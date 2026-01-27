Во всех районах Татарстана планируют построить ледовые арены. Планы намерены реализовать в течение четырех лет. Об этом на итоговой коллегии ведомства объявил министр спорта республики Владимир Леонов.
По плану, в течение четырех лет в регионе построят 12 новых катков. В частности, в этом году объекты откроются в Новошешминском, Тукаевском и Аксубаевском районах.
В феврале в Балтасинском районе открыли «Балтач Арену». Ее площадь составляет 3,4 тысячи квадратных метров. Внутри разместился каток с искусственным льдом (56 на 26 метров), раздевалки, душевые, пункт проката коньков и медпункт. Ледовая арена сможет принимать до 80 человек за смену. Проект реализован при поддержке главы республики Рустама Минниханова.
Напомним, в Татарстане 22 января открылась вторая в этом зимнем сезоне ледовая переправа «Аракчино — Верхний Услон». Перед началом работы инспекторы ГИМС провели обязательную проверку толщины льда и всех необходимых документов.