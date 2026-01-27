В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности в метель

по возможности оставаться дома при ухудшении погоды; отказаться от поездок на личном транспорте, отдавая предпочтение общественному; парковать автомобили вдали от слабозакрепленных конструкций и не находиться рядом с ними; обходить места, где на крышах заметны скопления снега и наледи; избегать резких маневров на дороге — перестроений, обгонов и опережений.