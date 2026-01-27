Ричмонд
В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности в метель

На территории республики сегодня ночью и днем 28 января прогнозируется ухудшение погоды. По данным синоптиков, регион накроет метель с ухудшением видимости до 1000 метров.

Источник: ИА Татар-информ

Ожидается сильный снег, а порывы ветра будут достигать 15−18 м/с. На дорогах местами возможны снежные заносы. ГУ МЧС России по Татарстану распространило предупреждение и призвало жителей соблюдать меры безопасности:

по возможности оставаться дома при ухудшении погоды; отказаться от поездок на личном транспорте, отдавая предпочтение общественному; парковать автомобили вдали от слабозакрепленных конструкций и не находиться рядом с ними; обходить места, где на крышах заметны скопления снега и наледи; избегать резких маневров на дороге — перестроений, обгонов и опережений.