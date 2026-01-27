Жителей Башкирии ждут трехдневные выходные

В связи с Днем защитника Отечества у жителей Башкирии появится возможность отдохнуть три дня подряд. Выходные продлятся с 21 по 23 февраля включительно.
За праздничными днями последует короткая рабочая неделя. Трудиться предстоит всего четыре дня — со вторника, 24 февраля, по пятницу, 27 февраля.
Следующий продолжительный отдых ждет республику в начале марта по случаю Международного женского дня. Выходными будут дни с 7 по 9 марта. Также в Башкирии добавится дополнительный нерабочий день 20 марта в честь праздника Ураза-байрам.