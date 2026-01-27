«Это песня, душа татар»: В Казани открыли мемориальную доску Петру Сперанскому

«В образе, изображенном на доске, мы видим человека интеллигентного, творческого, отдавшего себя профессии, подарившего себя людям в своих произведениях. Мы с вами все знаем, что татарский орнамент, сложившийся веками, — это песня, душа татар. Петр Тихонович сумел не просто этот орнамент показать, он сделал его достоянием всего Советского Союза, а сейчас достоянием Российской Федерации», — сказала Фазлеева.