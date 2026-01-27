Китайский робот-гуманоид впервые подключился к спутнику на околоземной орбите

ШАНХАЙ, 27 января. /ТАСС/. Человекоподобный робот китайской компании X-Humanoid впервые установил стабильную связь с находящимся на околоземной орбите спутником. Об этом сообщило агентство Xinhua.
Андроид «Цзюйшэн Тяньгун» (в переводе с китайского — «воплощенное творение небес», прим. ТАСС) синхронизировался со спутником аэрокосмического стартапа GalaxySpace. Данные о его движениях и видеоряд от лица андроида в разрешении 720p передавались в командный центр в режиме реального времени.
Помимо компьютерного терминала, «Цзюйшэн Тяньгун» установил связь через спутник со смартфоном разработчиков.
Этот опыт продемонстрировал возможность роботов автономно работать в отдаленных районах без использования наземных сетей. Андроиды могут выполнять задачи в местах ликвидации последствий стихийных бедствий, где есть спутниковое покрытие, поддерживая связь в режиме реального времени.