Гололед и гололедица — в МЧС объяснили разницу и предупредили о рисках

Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в стране на этой неделе. В частности, практически повсеместно на территории республики будет гололед, на дорогах — гололедица.
В МЧС пояснили, что под гололедом понимают погодные условия, когда дождь или морось замерзают прямо на поверхностях деревьев, машин. Дороги и пешеходные дорожки тоже покрываются плотной ледяной коркой.
При этом лед гладкий, толстый и очень скользкий, предупредили спасатели.
Гололедица напротив характеризуется тонкой ледяной пленкой. Она появляется после резкого похолодания, когда подтаявший снег или вода начинают замерзать.
«Скользко в первую очередь под ногами — на тротуарах, ступеньках, дорогах», — говорится в сообщении.
Важно соблюсти правильную тактику поведения, чтобы защитить себя от возможных несчастных случаев.
Пешеходам следует не торопиться при ходьбе, делать мелкие шаги, избегать резких движений. Лучше при ходьбе не держать руки в карманах — в случае чего так легче балансировать и удерживать равновесие.
Спасатели рекомендуют также не наступать на металлические крышки, люки и избегать наклонных поверхностей.
Меньше вероятность поскользнуться, если в неблагоприятный период носить обувь с мягкой, рифленой подошвой.
Если все-таки падения не избежать, важно правильно группироваться, чтобы избежать серьезных травм. Предпочтительно падать на бок, так меньше риск травм головы, предупредили спасатели.
Что касается пожилых людей, спасатели советуют им без особой необходимости не выходить из дома в гололед и гололедицу. В крайнем случае оптимально при передвижениях использовать трость с резиновым наконечником или ледоход.
Водителям также стоит принять особые меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность движения и снизить риск аварий: увеличивать дистанцию между автомобилями, плавно тормозить, избегать резких маневров на дорогах. Также автомобилистам стоит учесть, что мосты, эстакады и теневые участки обледеневают быстрее, предупредили в МЧС.