Пермяки пожаловались на холод в салоне автобусов

Жители стали массово обращаться в краевой Роспотребнадзор.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры пермских автобусов пожаловались на низкую температуру в салонах в зимнее время. В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю прокомментировали ситуацию.

Как сообщили «КП»-Пермь в ведомстве, в законодательстве не прописаны нормы показателей температуры в салонах общественного транспорта. Однако установлены показатели и нормативы качества транспортного обслуживания пассажиров, согласно которым рекомендуется оснащать автобусы и городской электротранспорт отоплением и кондиционированием для поддержания комфортной температуры в салоне. При среднесуточной температуре ниже +5 °C температура в автобусе должна быть не ниже +12 °C.

Роспотребнадзор Прикамья отметил, что жалобы на нарушение температурных требований в транспорте необходимо направлять Министерство транспорта Пермского края и Департамент транспорта администрации Перми.