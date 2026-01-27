Пермяки пожаловались на холод в салоне автобусов

Как сообщили «КП»-Пермь в ведомстве, в законодательстве не прописаны нормы показателей температуры в салонах общественного транспорта. Однако установлены показатели и нормативы качества транспортного обслуживания пассажиров, согласно которым рекомендуется оснащать автобусы и городской электротранспорт отоплением и кондиционированием для поддержания комфортной температуры в салоне. При среднесуточной температуре ниже +5 °C температура в автобусе должна быть не ниже +12 °C.