В Ростовской области восстановили энергоснабжение трех СНТ Аксайского района

В Ростовской области энергетики восстановили подачу электричества в трех СНТ Аксайского района. Работы продолжаются еще в одном садовом товариществе, говорится в телеграм-канале компании «Россети Юг».
— Специалисты филиала восстановили электроснабжение СНТ «Глобус», «Ветеран» и «Ростсельмашевец-2». Завершается установка резервных источников электроснабжения на сетях СНТ «Содружество», — прокомментировали в энергокомпании.
Напомним, перебои с электричеством в указанных территориях начались утром 27 января после «локального технологического нарушения». На время устранения аварии были развернуты пункты обогрева.
