В Ростовской области восстановили энергоснабжение трех СНТ Аксайского района

На Дону электричество вернули в СНТ «Глобус», «Ветеран» и «Ростсельмашевец-2».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области энергетики восстановили подачу электричества в трех СНТ Аксайского района. Работы продолжаются еще в одном садовом товариществе, говорится в телеграм-канале компании «Россети Юг».

— Специалисты филиала восстановили электроснабжение СНТ «Глобус», «Ветеран» и «Ростсельмашевец-2». Завершается установка резервных источников электроснабжения на сетях СНТ «Содружество», — прокомментировали в энергокомпании.

Напомним, перебои с электричеством в указанных территориях начались утром 27 января после «локального технологического нарушения». На время устранения аварии были развернуты пункты обогрева.

