Волгоградцы почтили память блокадников Ленинграда

— Битва за Ленинград стала одним из важнейших сражений Второй мировой войны и самым продолжительным в годы Великой Отечественной войны. Она стала символом мужества и самоотверженности защитников города. Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли сломить волю защитников и жителей блокадного города, — отметил помощник начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области по работе с ветеранами Роман Марчук.