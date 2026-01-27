«Произошла ссора с родителем-воспитателем». Милиция раскрыла подробности пропажи 15-летнего Богдана Юнчика под Пинском

Стало известно, при каких обстоятельствах в Пинском районе пропал 15-летний подросток. Подробности раскрыли в УВД Брестского облисполкома.
«Комсомолка» писала, что 15-летний Богдан Юнчик пропал 23 января. Вечером подросток ушел из дома в агрогородке Парохонск и пропал. В его поисках принимали участие милиционеры со всей Брестской области, волонтеры, пограничники, местные жители, сотрудники МЧС и др. Поиски ребенка продолжались и в понедельник, 26 января, в том числе с помощью дронов и спецтехники, правоохранителями отрабатывались различные версии.
В УВД рассказали, что у правоохранителей была информация, что мальчик может находиться в районном центре. Тем не менее, более трех суток сводные поисковые группы при участии милиции, спасателей, волонтеров и местных жителей обыскивали также жилые и заброшенные дома, подвалы, болотистую местность, лесной массив вблизи агрогородка, где пропал Богдан.
А помогло в поисках 15-летнего подростка под Пинском использование возможностей Республиканской системы мониторинга и активное информирование граждан.
— Благодаря бдительности 36-летней пинчанки, которая обратила внимание на парня, схожего по приметам с подростком, которого искали, удалось установить его местонахождение, — прокомментировали в пресс-службе.
Сам несовершеннолетний рассказал, что по месту жительства в доме семейного типа он поссорился с родителем-воспитателем. От обиды подросток решил уйти из дома и возвращаться туда не собирался. Из агрогородка на дизель-поезде юноша добрался до Пинска, где и был все эти дни, пока шли поиски. Днем он гулял по улицам, избегая людных мест и нарядов милиции, а для ночлега находи заброшенные помещения.
В РОВД подростка накормили, а медики провели осмотр, оценив его состояние как удовлетворительное.
