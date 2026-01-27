«Произошла ссора с родителем-воспитателем». Милиция раскрыла подробности пропажи 15-летнего Богдана Юнчика под Пинском

Сам несовершеннолетний рассказал, что по месту жительства в доме семейного типа он поссорился с родителем-воспитателем. От обиды подросток решил уйти из дома и возвращаться туда не собирался. Из агрогородка на дизель-поезде юноша добрался до Пинска, где и был все эти дни, пока шли поиски. Днем он гулял по улицам, избегая людных мест и нарядов милиции, а для ночлега находи заброшенные помещения.