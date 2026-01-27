В Воронеже уничтожили неразорвавшиеся обломки БПЛА

Об этом проинформировали в пресс-службе правительства Воронежской области. Там отметили, что жители Воронежа могли слышать громкие звуки, связанные с работой по уничтожению обломков дрона.
«Пострадавших и разрушений нет», — приводит текст сообщения РИА Новости.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Воронежской областью.
