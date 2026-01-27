В Сочи отметили 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

На курорте прошла ежегодная акция «Блокадный хлеб». Волонтеры развернули пункты выдачи во всех районах города: на площади Флага, в Лазаревском, Хосте и Адлере. Участникам акции раздавали символические 125-граммовые ломтики хлеба — именно такая минимальная дневная норма была установлена для жителей Ленинграда в самую суровую зиму 1941−1942 годов. Прохожим рассказывали о подвиге ленинградцев и легендарной «Дороге жизни» через Ладожское озеро.