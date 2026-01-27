В Сочи отметили 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Сочи вместе со всей страной отмечает 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На территории курорта к этой дате приурочено более сотни культурных, просветительских и мемориальных мероприятий.
На курорте прошла ежегодная акция «Блокадный хлеб». Волонтеры развернули пункты выдачи во всех районах города: на площади Флага, в Лазаревском, Хосте и Адлере. Участникам акции раздавали символические 125-граммовые ломтики хлеба — именно такая минимальная дневная норма была установлена для жителей Ленинграда в самую суровую зиму 1941−1942 годов. Прохожим рассказывали о подвиге ленинградцев и легендарной «Дороге жизни» через Ладожское озеро.
В образовательных учреждениях курорта прошли уроки мужества и тематические лекции. В Доме молодежи состоялась премьерная читка спектакля «Дневники балерины», основанного на реальных записях артистов Кировского театра. Постановка наглядно показала, как искусство помогало людям сохранять надежду даже в условиях непрекращающихся обстрелов и голода.
Также в Сочи прошла акция «Письмо солдату». Горожане направляли слова благодарности и поддержки современным защитникам Отечества.
«Совместно с военнослужащими и представителями Сочинского отделения Российского Военно-исторического Общества сегодня к воинским захоронениям доставлены свечи Памяти как символ уважения к подвигу бойцов и мужеству блокадников», — рассказал начальник управления молодежной политики мэрии Сочи Сергей Черемшанов.
Мероприятие состоялось в Хостинском районе у храма Святого праведного Феодора Ушакова. Командиры молодежных патриотических отрядов и юнармейцы получили из рук священнослужителей «Свечи памяти».