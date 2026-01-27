Ричмонд
В Башкирии ищут пропавшую 47-летнюю уфимку Альвитту Амирову

Волонтеры просят помощи в розыске Альвитты Амировой.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии не могут найти 47-летнюю Альвитту Амирову из Уфы. Женщина пропала 26 января, и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт РБ», в день исчезновения на ней была черная куртка, ботинки и шапка бежевого цвета.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавая, волосы светлые, глаза серо-зеленые.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить на телефон горячей линии 8 (800) 700−54−52 или по номеру службы спасения 112.

