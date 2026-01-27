Молодоженам Ленобласти будут дарить свадебные туры

Ленинградским молодоженам администрация региона подготовила свадебный подарок — путешествие по малой родине. По поручению губернатора Александра Дрозденко с 1 февраля пары, которые вступили в брак, смогут получить подарочную карту на тур по области.
Важны следующие условия: брак должен быть первым для обоих, возраст супругов — до 35 лет, регистрация — после 1 августа 2025 года.
Подарок вручается в день свадьбы. Пары, которые поженились ранее, могут обратиться в ЗАГС за картой.
Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше