В Самаре прорабатывают проект запуска электричек от ж/д вокзала до аэропорта

В Самаре прорабатывают проект запуска электричек от железнодорожного вокзала до аэропорта Курумоч. Этим занимается рабочая группа, сообщил в ходе пресс-конференции 27 января начальник Куйбышевской ЖД Вячеслав Дмитриев.
«Любой проект, для реализации которого необходим подвод электро и дизельных поездов в аэропорт, является тяжелым с технической точки зрения. Требуется предусмотреть инженерные сооружений железной дороги и транспортную безопасность», — сказал Дмитриев.
Сейчас рассматривается несколько вариантов, определяются приоритетность и стоимость. Более подробная информация может появиться в течение года. Ранее сообщалось, что электричку в аэропорт Курумоч планируют запустить к 2028 году.
А вот «Ласточки» из Самары в Уфу могут начать перевозить пассажиров уже 30 апреля 2026 года. Летом электрички свяжут Сызрань и Тольятти. А поезд Самара — Казань пока не появится.