«Избегать физического контакта с заболевшими». Минздрав прокомментировал ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии, куда летают самолеты из Беларуси

В Минздраве подчеркнули, что ведется постоянный мониторинг официальных источников, которые публикуют информацию о дальнейшем развитии ситуации со вспышкой вируса Нипах в Индии, куда летают самолеты из Беларуси. В ведомстве подчеркнули, что с учетом биологических свойств вируса, эндемичного характера заболевания, а также отсутствия в белорусской фауне тропических летучих мышей — крыланов, которые являются природными резервуарами вируса, риск его распространения в республике низкий.