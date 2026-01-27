«Избегать физического контакта с заболевшими». Минздрав прокомментировал ситуацию со вспышкой вируса Нипах в Индии, куда летают самолеты из Беларуси

В Министерстве здравоохранения оценили риск распространения вируса Нипах в Беларуси.
В Минздраве подчеркнули, что ведется постоянный мониторинг официальных источников, которые публикуют информацию о дальнейшем развитии ситуации со вспышкой вируса Нипах в Индии, куда летают самолеты из Беларуси. В ведомстве подчеркнули, что с учетом биологических свойств вируса, эндемичного характера заболевания, а также отсутствия в белорусской фауне тропических летучих мышей — крыланов, которые являются природными резервуарами вируса, риск его распространения в республике низкий.
— Риск распространения вируса Нипах на территории Беларуси минимален — случаев завоза болезни, вызванной данным вирусом, на в республике не зарегистрировано, — прокомментировали в пресс-службе.
При этом в Минздраве обратили внимание на то, что в Беларуси существуют возможности лабораторного выявления вируса Нипах для постановки диагноза. Рекомендованные ВОЗ наборы находятся в лаборатории биотехнологий и имуннодиагностики особо опасных инфекций НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Белорусам, направляющимся в Индию, страны Юго-Восточной Азии и Африки в туристических и иных целях, Минздрав рекомендовал избегать контакта с больными животными, особенно летучими лисицами и мышами, избегать тесного физического контакта с заболевшими людьми, тщательно мыть руки с мылом и использовать антисептики, мыть фрукты и овощи перед едой, не пить воду из непроверенных источников. А при появлении признаков болезни сразу обратиться к врачу.
