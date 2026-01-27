В ростовском детсаду объяснили видео с детьми на морозе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — РИА Новости. Запись видео с воспитанниками детсада в Ростове-на-Дону в поддержку бойцов СВО проводилась во время обычной дневной прогулки, никто из детей не замерз, рассказала РИА Новости заведующая детсадом № 238 Любовь Лапочкина.
Ранее журналист Анастасия Миронова сообщила о воспитанниках детского сада в Ростове-на-Дону, которых якобы вывели на мороз ради записи видео для командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
По словам Лапочкиной, видео записывала волонтер, которая пришла в детсад со своей дочкой по предварительной договоренности. «Было 11.15−11.20, нормальная была погода… В это время согласно режиму гуляли на улице, никто специально (детей на улицу — ред.) не выводил», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в начале и конце видео к Алаудинову обращается дочка волонтера, а в середине — воспитанники детсада передают теплые слова всем бойцам СВО.
Лапочкина добавила, что общение с волонтером и запись видео заняли около 20−30 минут, после чего дети пошли кататься на санках и ватрушках. «Все детки здоровы, сегодня все пришли, никто не замерз», — уточнила она.
Как сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Ростовской области, надзорное ведомство проводит проверку информации, размещенной в СМИ по данному вопросу.