Омичи купили дом, который могут снести по суду

Сегодня Уполномоченный по правам человека в Омской области провела личный прием граждан. За консультацией и защитой своих прав к Ирине Касьяновой обратились восемь граждан. Их обращения касались нарушений в сферах жилищного законодательства, миграции, а также личных неимущественных прав.
Один из случаев связан с покупкой дома в Омске: супруги несколько лет назад приобрели жилье, но вскоре получили от местной администрации предписание о сносе строения из-за нарушения градостроительных норм. Позже выяснилось, что продавец скрыл эту информацию. Уполномоченный рекомендовала дождаться результатов строительной экспертизы и решения суда второй инстанции, а также разъяснила дальнейшие шаги в случае несогласия с вердиктом.
Отдельное внимание привлекло обращение гражданки Республики Казахстан, имеющей инвалидность по слуху. Женщина, сопровождаемая сурдопереводчиком, сообщила, что не может пройти устный экзамен по русскому языку, необходимый для получения российского гражданства, несмотря на успешную сдачу письменной части. Ирина Касьянова договорилась о ее приеме в Управлении по вопросам миграции по Омской области для решения этого вопроса.
Также на приеме поступили жалобы на побои, нарушение тишины и покоя в жилом доме, а также на бездействие сотрудников полиции. По всем обращениям омбудсмен дала устные разъяснения. В одном случае рекомендовано подать письменное заявление, еще одно такое обращение уже принято к проверке для установления всех обстоятельств.
Ранее мы писали, что омский активист оценил новую инициативу о снижении выбросов при плохих метеоусловиях.