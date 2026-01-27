Омичи купили дом, который могут снести по суду

Один из случаев связан с покупкой дома в Омске: супруги несколько лет назад приобрели жилье, но вскоре получили от местной администрации предписание о сносе строения из-за нарушения градостроительных норм. Позже выяснилось, что продавец скрыл эту информацию. Уполномоченный рекомендовала дождаться результатов строительной экспертизы и решения суда второй инстанции, а также разъяснила дальнейшие шаги в случае несогласия с вердиктом.