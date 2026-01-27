Губернатор уточнил ситуацию с выплатами за автомобили, поврежденные из-за БПЛА

С марта в Ростовской области начнут прием заявлений на компенсации за автомобили, поврежденные при атаках БПЛА. Об этом во время интерактивного приема сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона написал об этом в своем телеграм-канале.
— Компенсации за утраченный автомобиль из-за БПЛА. Порядок выплат утвержден на областном уровне. С марта начнем прием документов, — пообещал Юрий Слюсарь.
Донской глава попросил автовладельцев набраться терпения и немного подождать.
— Нужно завершить все нормативные процедуры. Но процесс запущен, отступать не будем, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, ранее глава региона утвердил порядок и условия выплат за пострадавший транспорт. В постановлении речь идет о случаях поврежденного или полностью утраченного имущества во время воздушных атак, произошедших с 1 января 2025 года.
В документе указано, что суммы должны определять по результатам экспертизы. За поврежденные ТС планируют перечислять до 500 тысяч рублей, около 1 млн рублей — за машины, которые нельзя восстановить.
