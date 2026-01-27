350-летнюю сосну в Нижегородской области возьмут под охрану

Несмотря на то, что сосна была признана памятником природы еще в 1984 году, охранного паспорта у дерева-долгожителя до сих пор нет. Вековая сосна привлекает внимание не только возрастом (считается, что ей более 350 лет) и диаметром ствола (120 см), но и культурной значимостью. Дерево упоминалось в известном романе писателя Мельникова-Печерского «В лесах», а также почитается священным у старообрядцев. Считалось, что оно исполняет желания. Эксперты предполагают, что эта сосна является старейшим деревом в Заволжье.