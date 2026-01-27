Обновленный ЦУМ в Казани станет центром уникального мастерства

«Мы надеемся, что этот объект станет магнитом для туристов и, самое главное, для жителей нашего города. Это будет площадка, на которой можно не просто ознакомиться с ремеслами, но и прикоснуться к ним, то есть поучаствовать в мастер-классах. Главный ответ на все вызовы, которые сейчас есть, — это сохранение себя. И через промысел, через прикосновение к традиции это можно лучше всего сделать», — подытожила Юлия Адгамова.