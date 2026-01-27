Татарстан готовится провести «Лыжню России — 2026»

В Татарстане началась подготовка к одному из самых масштабных зимних спортивных мероприятий «Лыжне России — 2026». Основные старты запланированы на 14 февраля, сообщили в пресс-службе Кабмина республики. В этот день на лыжные трассы по всему региону выйдут тысячи профессионалов и любителей активного отдыха. Параллельно с общероссийским этапом в республике пройдут и традиционные соревнования «Лыжня Татарстана — 2026».
Основная задача мероприятия — развитие физкультурно-оздоровительного движения и вовлечение жителей республики в занятия массовым спортом. Организационную работу и координацию подготовки возглавит Министерство спорта региона.
Напомним, Александр Большунов победил на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани. Спортсмен успешно выступил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем.